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أقامت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام الملتقى السنوي الثاني نور نجران ١٤٤١هـ بقاعة البندقية، وهو باكورة أعمال الجمعية التي تضم كل أيتام ويتيمات الجمعية في مكان واحد.
وتفصيلاً، بدأ الملتقى بآياتٍ من القرآن الكريم وبعدها قدم المدير التنفيذي كلمة رحب فيها بالأيتام وأسرهم والشكر لكل من أسهم في دعم الملتقى ثم تم تقديم برنامج فرقة أشكال وألوان برنامج مميز وجوائز متنوعة.
وبعد ذلك، تم عرض تعريفي بعنوان (من نحن) اشتمل على بعض أعمال وإنجازات الجمعية ومن ثم كلمة للأيتام ألقاها الطالب خالد أحمد آل بلية ثم تكريم المتفوقين والداعمين للملتقى ومن ثم السحب على الجائزة الكبرى "سيارة".
27 فبراير 2020 - 3 رجب 1441 11:49 PM
في باكورة أعمالها التي تضم كل الأيتام بمكان واحدجمعية رفقاء الخيرية تقيم الملتقى السنوي الثاني "نور نجران"
أقامت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام الملتقى السنوي الثاني نور نجران ١٤٤١هـ بقاعة البندقية، وهو باكورة أعمال الجمعية التي تضم كل أيتام ويتيمات الجمعية في مكان واحد.
وتفصيلاً، بدأ الملتقى بآياتٍ من القرآن الكريم وبعدها قدم المدير التنفيذي كلمة رحب فيها بالأيتام وأسرهم والشكر لكل من أسهم في دعم الملتقى ثم تم تقديم برنامج فرقة أشكال وألوان برنامج مميز وجوائز متنوعة.
وبعد ذلك، تم عرض تعريفي بعنوان (من نحن) اشتمل على بعض أعمال وإنجازات الجمعية ومن ثم كلمة للأيتام ألقاها الطالب خالد أحمد آل بلية ثم تكريم المتفوقين والداعمين للملتقى ومن ثم السحب على الجائزة الكبرى "سيارة".
، جمعية رفقاء الخيرية تقيم الملتقى السنوي الثاني "نور نجران" ،
المصدر : الخليج 365
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