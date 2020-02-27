محمد بن مسعود - الدمام - تقديراً لتبنيها أفضل السياسات الداعمة للاقتصاد الرقمي وتحفيز الاستثمار فازت المملكة بجائزة مجلس الاتصالات العالمي ٢٠٢٠ MWC 2020 Government Leadership Award في تبني أفضل السياسات والتنظيمات الداعمة للاقتصاد الرقمي وتحفيز الاستثمار والإبداع والمساهمة في أهداف التنمية المستدامة. وجاء فوز المملكة تقديراً لإنجازاتها في تطوير إطار تنظيمي وسياسي يشجع الابتكار والاستثمار طويل الأجل ويسرع الاقتصاد الرقمي، حيث أظهر تطبيقها ممارسة ممتازة من حيث الشفافية الحكومية، والقدرة على التنبؤ، والتشاور العام والاستقلال التنظيمي.المملكة العربية السعودية جائزة مجلس الاتصالات العالمي 27 فبراير 2020 - 3 رجب 1441 11:34 PM تقديراً لتبنيها أفضل السياسات الداعمة للاقتصاد الرقمي وتحفيز الاستثمار Advertisements المملكة تفوز بجائزة مجلس الاتصالات العالمي MWC 2020 المملكة تفوز بجائزة مجلس الاتصالات العالمي MWC 2020 فازت المملكة بجائزة مجلس الاتصالات العالمي ٢٠٢٠ MWC 2020 Government Leadership Award في تبني أفضل السياسات والتنظيمات الداعمة للاقتصاد الرقمي وتحفيز الاستثمار والإبداع والمساهمة في أهداف التنمية المستدامة. وجاء فوز المملكة تقديراً لإنجازاتها في تطوير إطار تنظيمي وسياسي يشجع الابتكار والاستثمار طويل الأجل ويسرع الاقتصاد الرقمي، حيث أظهر تطبيقها ممارسة ممتازة من حيث الشفافية الحكومية، والقدرة على التنبؤ، والتشاور العام والاستقلال التنظيمي. الكلمات المفتاحية ، المملكة تفوز بجائزة مجلس الاتصالات العالمي MWC 2020 ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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