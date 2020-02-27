شكرا لقرائتكم خبر عن كوب واحد من الحليب قبل النوم قد يدمر حياتك.. شاهد أضرار ومخاطر لا تخطر على بال! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يعتبر حليب الأبقار مصدراً غنياً بالكالسيوم، كما أنّ له العديد من الفوائد الصحية، ولكن قد يرتبط تناوله ببعض المشاكل الصحية، منها:

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كوب واحد من الحليب قبل النوم قد يدمر حياتك.. شاهد أضرار ومخاطر لا تخطر على بال!



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ظهور أعراض عدم تحمل اللاكتوز لدى الأشخاص المصابين بها.

ظهور الحبوب والبثور خاصة لدى فئة الشباب، ويرجع السبب إلى احتواء الحليب على الكربوهيدرات وبروتين مصل اللبن.

ظهور أعراض الحساسية مثل صعوبة التنفس وظهور دم في البراز وغيرها لدى الأشخاص المصابون بحساسية الحليب.

زيادة خطر الإصابة بالسرطان، حيث يحتوي الحليب على هرمونات تعطى للأبقار وتزيد هذه الهرمونات من خطر الإصابة بالسرطان.

كما قد ترتبط السكريات الموجودة في الحليب بارتفاع في خطر الإصابة بسرطان المبيض.

الإصابة بكسور في العظام، ويعود ذلك لاحتواء الحليب على سكر اللاكتوز والجلاكتوز.

تفاقم أعراض الإكزيما.

معلومات عن الحليب

يمثل الحليب سائل أبيض تفرزه الغدد الثديية من الثدييات الأنثوية من أجل تغذية صغارها، ويتألف من كريات دقيقة من الدهون المعلقة في محلول الكازين والألبومين وسكر الحليب والأملاح غير العضوية. ويهتبر الدور الرئيسي للحليب هو التغذية وتوفير الحماية المناعية للأطفال، ويعدّ الحليب غذاء معقداً جدًا حيث يحتوي على أكثر من 100,000 نوع جزيئي مختلف.

ويتكون من 87.3 ٪ من الماء ويحتوي على عناصر غذائية مهمة للجسم بما في ذلك البروتين الذي يشكل 3.25٪، واللاكتوز 4.6٪، والمعادن 0.65٪، والإنزيمات، والغازات، والفيتامينات.

ويحتوي كل 100 جرام من الحليب كامل الدسم على 61 سعرة حرارية، و 3.2 غرام بروتين، و4.8 غرام كربوهيدرات، و3.3 غرام دهون، ولايحتوي على ألياف. وهناك العديد من منتجات الحليب المدعمة بالفيتامينات، بما في ذلك فيتامين د و فيتامين أ.

شرب الحليب قبل النوم

سادت الاعتقادات قديماً بأن من يواجه مشكلة في النوم، يجب عليه شرب كوب من الحليب الدافئ، لكن علمياً فإن هذه المقولة غير صحيحة وليس لها أي أساس علمي، ولكنها مرتكزة على أساس التعويد والبرمجة العصبية للدماغ، حيث أنّ أكثر الأطفال اعتادوا على شرب كأس حليب قبل النوم، وعلى المدى البعيد أصبح الحليب مؤشراً للنوم لديهم.