شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة اليمنية : اليمن خالية من فيروس كورونا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد وكيل وزارة الصحة العامة والسكان، على الوليدي، الخميس، أن اليمن خالية من فيروس كورونا، نافياً صحة المزاعم والشائعات حول جلب مواطنين مصابين بالفيروس من دول خارجية.



جاء ذلك خلال ورشة نظمتها وزارة الصحة العامة والسكان، الخميس، في محافظة عدن، جنوبي اليمن، للتعريف بالإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا.

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واستهدفت الورشة، التي أقيمت بحضور وكيلة وزارة الصحة الدكتورة إشراق السباعي، عددا من الخطباء والمرشدين وعاملين بالقطاع الصحي ومشرفين اجتماعيين بعدن.

وقال وكيل وزارة الصحة رئيس اللجنة الطبية لمجابهة فيروس كورونا الدكتور علي الوليدي، إن الورشة “تهدف إلى نشر المفاهيم الخاصة بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا والحميات الأخرى بمحافظة عدن والمحافظات الأخرى”.

لافتا أن وزارة الصحة وبالتعاون مع وزارة النقل ممثلة بمطاري عدن والريان والمنافذ البرية والبحرية ومنظمة الصحة العالمية.. قد عملت على إنشاء وتجهيز غرف ومحاجر صحية لكشف الأفراد الوافدين لبلادنا عبر المنافذ الدولية.

مثمناً جهود الحكومة ومنظمة الصحة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى المتمثلة في الاستعداد لمجابهة انتشار كورونا الذي ينتشر في بعض دول العالم.