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عدن - ياسمين التهامي - يُعدّ الخيار من فصيلة القرعيات، وكان يُزرع في الهند لأغراض الطعام وأغراض طبيّة منذ العصور القديمة، ويتميز الخيار بطعمه الخفيف والمنعش، ويُساعد تناول الخيار في منع حدوث الجفاف في فصل الصيف؛ نظرًا لمحتواه العالي من الماء، وأيضًا يحتوي على كمياتٍ قليلة من السعرات الحراريّة، والصوديوم، والدهون، والكوليسترول، ويمكن تناول الخيار عن طريق تقطيعه في السلطة، أو تناوله في شكل وجبة خفيفة بعد تناول وجبات الطعام، إضافة إلى ذلك يُستخدَم في تصنيع العديد من منتجات التجميل.

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لن تصدق ماذا يحدث لجسمك عندما تتناول ‘‘حبة خيار‘‘ قبل النوم!.. فوائد صحية لاتقدر بثمن



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فوائد الخيار قبل النوم

توجد عدة فوائد لتناول الخيار قبل النوم، ومن أبرزها:

يُساعد في تخفيف الوزن؛ ذلك لأنه يحتوي على سعرات حراريّة قليلة جدًا، إذ تحتوي 300 غرام من الخيار على 45 سعرة حراريّة فقط، ويُساعد الماء الموجود في الخيار بكمياتٍ كبيرة في فقدان الوزن. يُساعد في ترطيب الجسم، إذ يُكوّن الخيار من حوالي 96% من الماء، إذ يُعدّ الماء مهمًا لصحة الإنسان، فهو يُساعد في أداء العديد من وظائف الجسم الحيويّة؛ كنقل العناصر الغذائيّة، وفضلات الجسم، وتنظيم درجة حرارة الجسم، كما يُساعد ترطيب الجسم في تعزيز الأداء الجسمي، وعمليات الأيض.

يُساعد في علاج الإمساك ويقيّ من الإصابة به؛ ذلك لأنّ الخيار يحتوي على البكتين، وهو من الألياف القابلة للذوبان، فهي تُساعد في تنظيم حركة الأمعاء، إضافة إلى ذلك يُساعد احتواء الخيار على كميات كبيرة من الماء في منع الإصابة بالجفاف، وبالتالي يؤدي إلى عدم الإصابة بـالإمساك.

الوقاية من الإصابة بالأمراض المزمنة؛ ذلك نظرًا لاحتوائه على مُضادات الأكسدة بما فيها الفلافونويد، والتانين فهي تُساعد في منع تكوّن الجذور الحرة الضارة، وبالتالي تُقلل من خطر الإصابة بالأمراض المُزمنة؛ كأمراض السرطان، وأمراض القلب، وأمراض المناعة الذاتيّة، وأمراض الرئة.

يُحافظ على صحة البشرة، إذ يعمل الخيار لتهدئة التورم والتهيّج والالتهابات؛ فهو يمتلك خصائص مُضادة للالتهاب، ويُساعد في التخفيف من حروق الشمس، وتوضع شرائح من الخيار على العينين للتخفيف من التورم والانتفاخ اللذين يحدثان في الصباح..

يُحافظ على صحة العظام، إذ يُعدّ الخيار غنيًّا بـفيتامين ك، الذي يُساعد في المحافظة على صحة العظام، مما يجعلها أقل عُرضةً للكسر.

يُقلل مستوى السكر في الدم، إذ يُساعد تناول الخيار قبل النوم في خفض مستوى السكر في الدم لدى الأشخاص الذين يُعانون من مرض السكريّ.

يُحافظ على صحة القلب والأوعيّة الدمويّة، إذ يمنع الخيار تراكم الكوليسترول في الأوعيّة الدمويّة، مما يُقلل من خطر الإصابة بـتصّلب الشرايين، وبالتالي يُساعد في الوقاية من الإصابة بأمراض القلب.