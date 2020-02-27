شكرا لقرائتكم خبر عن من قلب العاصمة صنعاء.. برلماني معروف يبشر بثورة عارمة ضد الحوثي (تطورات مفاجئة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هاجم البرلماني أحمد سيف حاشد مليشيا الحوثي واصفها بانها سلطة الاستبداد والطغيان بكل وجوهه وقباحته ودمامته.





وبشر بثورة قريبة ضد المليشيات التي ستدفن في قبرها الذي تحفره لنفسها كل يوم بهمة عالية ووتيرة سريعة.حد قوله.

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وقال في منشور على صفحته في الفيس بوك”وعد أو تأكيد لوعد مؤكد أنني سأظل أقاوم وأقارع الاستبداد والطغيان بكل وجوهه وقباحته ودمامته وسأبلغ صوتي ومواقفي إلى أبعد مدى ممكن، رغما عن مقص الرقيب الأجذم، والسلطة التي تستبد بسلطاتها، وتريد خنقنا، ومنعنا حتى عن الكلام وصراخ الوجع والنزيف”.

وأضاف ألا يكفي أنهم نهبوا الإبل وأحمالها، بل ويريدوا أيضا إخراسنا لمجرد صراخنا والتعبير عن أوجاعنا وآلامنا وعن الفساد الكبير والانتهاكات الواسعة، وتزييف الوعي الذي تقوم به تلك السلطة النهبوية.

جاء ذلك على خلفية حذف مسائلته للحكومة اثناء البث عبر الفضائية اليمنية بتوجية من الدعو أحمد حامد مدير مكتب رئيس المجلس الاعلى للمليشيات وقال “هيئة رئاسة مجلس النواب الجهة الوحيدة الذي يحق لها التوجيه بالحذف وفق لائحة المجلس، وقد نفت هيئة رئاسة المجلس علمها أو توجيهها بهذا الحذف بل وأبلغت الجهة المعنية ببث الجلسة كاملة”.