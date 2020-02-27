شكرا لقرائتكم خبر عن كارثة.. 2000 صرافة مهددة بالإفلاس في مناطق سيطرة الحوثي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أسد قوي يتزوج اثنتين “لبؤات“ في وقت واحد.. شاهد كيف كانت النهاية؟؟ أسد يفشل في إشباع رغبة حبيبته “اللبوة“ فانتقمت منه بطريقة شرسة.. شاهد كيف كانت النهاية صادمة؟

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