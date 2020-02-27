بتعليمات من اشتية.. الأوقاف تعلن وقف رحلات العمرة من غزة والضفة مؤقتا

أعلن وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية حسام أبو الرب، وقف جميع رحلات العمرة مؤقتا، بتعليمات من رئيس الوزراء، وزير الأوقاف محمد اشتية ، وتماشيا مع قرار المملكة العربية السعودية للحيلولة دون وصول وانتشار فيروس كورونا الجديد (19-COVID).

وأضاف أبو الرب في بيان نشرته وزارة الأوقاف عبر صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، أنه تم التعميم على جميع شركات الحج والعمرة في المحافظات الشمالية والجنوبية بوقف رحلاتها وبرامجها إلى الديار الحجازية مؤقتا، وعدم تسجيل أي معتمرين جدد لحين صدور تعليمات جديدة من وزارة الحج السعودية وتتضح الصورة بشكل كامل.

واشار إلى ان هذا القرار جاء بناء على توصيات الجهات الصحية المختصة للحد من انتشار الفيروس وحفاظا على سلامة المعتمري.

من جهته، قال مدير عام الحج والعمرة بوزارة الأوقاف في غزة عادل صوالحة، إن الوزارة أصدرت تعميمًا لشركات الحج والعمرة بتعليق رحلات العمرة مؤقتًا من غزة بعد قرار السعودية بعدم إصدار تأشيرات لكل دول العالم لدخول أراضيها ضمن إجراءاتها لمنع وصول فيروس "كورونا" إليها.