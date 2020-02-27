السعودية تحصد جائزة مجلس الاتصالات العالمي ٢٠٢٠ MWC 2020

حصدت حكومة المملكة العربية السعودية، جائز مجلس الاتصالات العالمي 2020؛ لتبنيها أفضل السياسات والتنظيمات الداعمة للاقتصاد الرقمي وتحفيز الاستثمار والإبداع والمساهمة في أهداف التنمية المستدامة. جاء ذلك تقديرًا لإنجازات حكومة المملكة في تطوير إطار تنظيمي وسياسي يشجع الابتكار والاستثمار طويل الأجل وتسريع الاقتصاد الرقمي، وذلك بعدما أظهر تطبيقها ممارسة ممتازة من حيث الشفافية الحكومية، والقدرة على التنبؤ، والتشاور العام والاستقلال التنظيمي. وأبدى المحكمين إعجابهم باعتماد المملكة لمقترحات السياسة التي تشمل دور الهاتف المحمول في تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDG) للأمم المتحدة.

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