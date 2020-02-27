مدير «الدفاع المدني» بالخرج يقلد عددًا من الضباط رتبهم الجديدة

قلد مدير الدفاع المدني ‏بمحافظة الخرج العقيد خالد السعيس، مدير عمليات «مدني الخرج» العقيد خالد العنزي، مدير سلامة «مدني الخرج» العقيد سلطان الدوسري، رتبته «عقيد»، وذلك بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيتهما. وهنأ العقيد السعيس الضباط المترقين متمنيًّا لهم التوفيق والسداد في خدمة دينهم ومليكهم ووطنهم. فيما عبر الضباط المترقون عن فخرهم واعتزازهم بهذه الثقة الغالية، مؤكدين أن هذه الترقية ستكون حافزًا لهم لبذل المزيد من الجهد في خدمة الدين ثم والملك والوطن. اقرأ أيضًا: Advertisements إغلاق مجمّع عيادات أسنان مخالف في الخرج بالصور.. «بلدية الخرج» تغلق 9 محطات وقود بالصور.. اللجنة الشبابية بالخرج تشارك في الملتقى الثالث لشباب المنطقة

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