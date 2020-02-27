وزارة الحج: تعليق تأشيرات العمرة إجراء استباقي ومؤقت

قال نائب وزير الحج والعمرة عبدالفتاح مشاط، اليوم الخميس؛ إن تعليق السعودية تأشيرات العمرة إجراء استباقي ومؤقت.

وأضاف نائب وزير الحج والعمرة، في مداخلة تلفزيونية مع «العربية»، أن الوزارة أكدت لجميع الشركات ضرورة متابعة المعتمرين وتقديم كافة التسهيلات لهم.

وأوضح «مشاط» أن هناك تعاونًا مع وزارة الصحة لتنفيذ كافة التعليمات لحماية المعتمرين.

وكانت وزارة الحج والعمرة، أعلنت إيقاف إصدار تأشيرات العمرة، وتعليق دخول المملكة العربية السعودية، لمن حصل على تأشيرة العمرة.

وعبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قالت الوزارة: «تمَّ تعليق دخول غير السعوديين إلى المملكة لأغراض العمرة والزيارة مؤقتًا؛ وذلك من منطلق المسؤولية عن منع تفشي مرض كورونا الجديد. وعليه، قامت الوزارة بإيقاف إصدار تأشيرات العمرة، وتعليق الدخول لمن حصل على تأشيرة العمرة».

ويأتي ذلك تنفيذًا للإجراءات الوقائية الاستباقية التي اتخذتها المملكة العربية السعودية؛ لمنع وصول فيروس كورونا الجديد (COVID-19) إلى المملكة وانتشاره.

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ومن تلك الإجراءات أيضًا، تعليق استخدام المواطنين السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بطاقة الهوية الوطنية للتنقل من المملكة وإليها، ويستثنى من ذلك السعوديون الموجودون في الخارج إذا كان خروجهم من المملكة ببطاقة الهوية الوطنية، ومواطنو دول مجلس التعاون الموجودون داخل المملكة حاليًّا ويرغبون في مغادرتها إلى دولهم، إذا كان دخولهم ببطاقة الهوية الوطنية؛ وذلك لتتحقق الجهات المعنية في المنافذ من الدول التي زارها القادم قبل وصوله إلى المملكة، وتطبيق الاحترازات الصحية للتعامل مع القادمين من تلك الدول.

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