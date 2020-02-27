خادم الحرمين يؤدي صلاة الميت على الأمير طلال بن سعود

أدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، عقب صلاة العصر، اليوم، في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض، صلاة الميت على الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود.

ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين، كان في استقباله الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز آل سعود، المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

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