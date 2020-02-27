«صحة جدة» تنفي تسجيل حالة إصابة بفيروس كورونا

نفت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة جدة، صحة الشائعات المتداولة بشأن تسجيل حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد «كوفيد-19» داخل المحافظة.
وأكدت «صحة جدة»، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، عدم تسجيل أي حالة إصابة بالفيروس، لافتةً إلى أن الوضع الصحي مطمئن، كما أهابت بالمواطنين الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية.
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