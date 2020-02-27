

رفع أمير الفوج الـ38 بمنطقة نجران، راكان سعود الايداء، خالص شكره وتقديره إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان ، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر، بمناسبة الثقة الملكية الغاليه بتعيينه بالمرتبة الـ15 على وظيفة أمير الفوج الـ38 بالحرس الوطني بمنطقة نجران. وعبّر الايداء عن اعتزازه بهذه الثقة الغاليه، مؤكدا أنها ستكون -بعون الله تعالى- حافزًا لتقديم مزيد من العطاء لخدمة دوت الخليج. وأضاف، أن الفوج الـ38 تحت مظلة الحرس الوطني، حظي بالدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة، والفوج مرابط في الحد الجنوبي مع باقي قوات وطننا، للذود عن مقدرات دوت الخليج في وجه كل من يحاول المساس بترابه. وقال «إننا جميعا في الخطوط الأمامية نفدى وطننا وقيادتنا بدمائنا وأرواحنا، وهذا أمر متعارف عليه منذ عهد الآباء -غفر الله لهم- ونحن نسير على خطاهم، ونجدد العهد والولاء لقائد مسيرتنا، خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده».

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كانت هذه تفاصيل خبر الايداء: ثقة قيادتنا تحفزنا على مضاعفة الجهد للذود عن دوت الخليج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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