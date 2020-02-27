إخضاع مصابي كورونا للتحقيق

أكد المتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات النقيب ناصر العتيبي وجود مسارين لإجراءات التعامل مع من يقوم بمخالفة السفر إلى الدول الممنوع السفر إليها للمواطنين السعوديين، حيث يوجد إجراءات تتعلق بمخالفة السفر إلى الدول الممنوعة السفر إليها بشكل عام، وإجراءات أخرى «احترازية» لمخالفات السفر إلى جمهورية الصين الشعبية التي تم تعليق السفر لها مؤخرا بقرار صادر عن المديرية العامة للجوازات، وذلك كإجراء وقائي لمنع تفشي فيروس «كورونا الجديد» في المملكة.

أمراض معدية

قال النقيب العتيبي لـ«دوت الخليج»: «بخصوص المصابين الذين تم الإعلان عن إصابتهم بفيروس كورونا في كل من الكويت والبحرين، فهناك تنسيق عالي المستوى بين الجوازات ووزارة الصحة وكافة الجهات المعنية الأخرى في كافة منافذ المملكة، فيما يتعلق بإجراءات علاجهم وعودتهم إلى أرض دوت الخليج، وعند عودتهم والتأكد من سلامتهم من أي أمراض معدية سوف نقوم بالتأكد من هويتهم وأنهم سعوديون ويحملون هويات وجوازات سفر سعودية نظامية، ومن ثم سيتم استدعاؤهم من قبل اللجان المعنية للتحقيق معهم ومعرفة أسباب مخالفتهم الأنظمة والسفر إلى دولة محظور سفر السعوديين إليها، ولا توجد فيها ممثليات دبلوماسية لمساعدتهم لو تعرضوا لأي مكروه، لا سمح الله، وستتخذ اللجان القرار المناسب بحقهم بعد النظر في جميع ظروف وحيثيات سفرهم».

وأضاف: «توجد لجان إدارية في المناطق تنظر في قضايا المخالفين لأحكام نظام وثائق السفر ولائحته التنفيذية، ولها صفة المحكمة الإدارية ولها الحق في استدعاء المخالفين واستجواب وجمع الأدلة، وتحقيق أوجه الدفاع وما إلى ذلك من إجراءات المحاكمة، وتقوم بالرفع للجنة المركزية في المديرية العامة للجوازات لتأييد العقوبات والغرامات.

أما فيما يخص غير السعوديين المقيمين في المملكة أكد النقيب العتيبي، أنه يسمح لهم بالسفر إلى أي دولة تسمح دولهم السفر إليها، ما عدا الصين وإيران التي علقت المملكة السفر لهما احترازيا بسبب تفشي فيروس كورونا فيهما، فأي مقيم يثبت سفره إلى تلك الدولتين لن يسمح له بدخول المملكة.

إجراءات التعامل مع مخالفي السفر

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المصابون بالكويت والبحرين

التأكد من هويتهم والتحقيق معهم ومعرفة أسباب مخالفتهم الأنظمة

غير السعوديين المقيمين في المملكة

يسمح لهم بالسفر إلى أي دولة تسمح دولهم بالسفر إليها، ما عدا الصين وإيران