مدير منفذ الوديعة اليمني: نتفهم إجراءات المملكة الاحترازية حول إيقاف دخول المعتمرين مؤقتا

فيما قامت صحة منطقة نجران، بتنفيذ جولات ميدانية لمطار نجران ومطار شرورة ومنفذ الوديعة البري للوقوف على جاهزية المنافذ وتطبيق الإجراءات الإحترازية لمنع وفادة فيروس كورونا الجديد، أكد مدير عام ميناء الوديعة اليمني مطلق بن مبارك الصيعري، تفهم حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي، لكافة الاجراءات الاحترازية التي تقوم بها المملكة، لمواجهة ومنع دخول فيروس كورونا.

وقال في تصريح إلى "دوت الخليج": إن السلطات العاملة في منفذ الوديعة اليمني بدأت اعتبارا من الساعة الـ12:00 من مساء أمس الأربعاء، في عدم السماح للمعتمرين القادمين من مختلف المحافظات اليمنية الدخول إلى الجانب المقابل في منفذ الوديعة السعودي، وذلك حتى إشعار آخر لاستكمال الترتيبات والاحتياطات اللازمة لمواجهة خطر فيروس كورونا، وأكد الصيعري السماح بدخول حاملي تأشيرات الإقامات الجديدة والزيارات بكافة أنواعها للمملكة، مشيرا إلى أن هناك تنسيق مستمر بين الجانبين السعودي واليمني، وأنه تم السماح بعبور المسافرين الذين حصلوا على الإقامة الجديدة والزيارات بكافة انواعها من المملكة واستثنائهم من المنع، واستكمال الإجراءات المتبعة لدى الجهات المختصة بالجانب السعودي.

وأوضح أن الممنوعين من الدخول حاليا وبشكل مؤقت فقط هم من يحملوا تأشيرة العمرة، هذا وقدم الصيعري شكره وتقديرة للجمارك والجوازات السعودية وكافة العاملين في المنفذ السعودي, على تعاونهم في الاستثناء لحاملي الاقامة الجديدة والزيارات بكافة أنواعها وعلى التنسيقات المستمرة التي دائما ما تذلل الصعاب بين المنفذين لخدمة المسافرين ونقل البضائع، مشددا على التزام المواطنين اليمنيين المسافرين بالإجراءات المتبعة لكي لا يتحملوا أعباء السفر ويتم إرجاعهم من المنفذ، وفي ختام تصريحه نوه مدير ميناء الوديعة الحدودي بالدعم الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز,وولي عهده الأمين، لكافة أبناء الشعب اليمني في كل زمان ومكان.