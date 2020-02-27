قامت «صحة الرياض» اليوم الخميس، وبالتنسيق مع محافظة وشرطة الخرج بإعادة إغلاق مجمع طبي للأسنان بلجنة مشتركة من الصحة والشرطة. وأوضحت «صحة الرياض» أن المتابعة مستمرة على جميع القطاعات الصحية الخاصة، والتي يتم إغلاقها تحفظيا، وذلك لضمان عدم مزاولة النشاط بدون موافقة من إدارة الالتزام بـ«صحة الرياض». ولفتت أيضا إلى أن الإجراء المتبع بعد الإغلاق، هو الإحالة إلى لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة لتغليظ العقوبة. وفي الإطار نفسه، تواصل «صحة الرياض» جولاتها الرقابية على الممارسات المخالفة في المؤسسات الصحية الخاصة. وذكرت «صحة الرياض» أن أبرز المخالفات التي تقع فيها بعض القطاعات الصحية الخاصة وهي (قصور في تطبيق مكافحة العدوى، وعدم وجود تراخيص للممارس أو المؤسسة أو أنه منتهٍ، وعدم توافر الحد الأدنى من الكوادر، بالإضافة إلى نقص في توفر التجهيزات/ الأدوية الإسعافية، وجود غرفة عزل مكتملة التجهيزات في المستشفيات، وعدم وجود سيارة الإسعاف أو أنها غير مناسبة). وأشارت «صحة الرياض» إلى أن العقوبات التي تطبيقها تتضمن سجن الممارس لمدة ستة أشهر، وغرامة تصل إلى 100 ألف ريال للممارس وللمؤسسة، وإلغاء ترخيص الممارس والسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر. يُذكر أن «صحة الرياض» وضمن منظومة «الصحة» تولي جانب المراقبة والتفتيش أهمية بالغة لرفع مستوى الالتزام بالأنظمة واللوائح للمحافظة على سلامة ومأمونية الخدمة المقدمة للمريض، وذلك من خلال المتابعة الدورية عن طريق لجان التفتيش في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها، وتحث الجميع على الإبلاغ عن المخالفات الصحية بالاتصال على الرقم 937.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صحة الرياض تعيد إغلاق مجمع طبي للأسنان بالخرج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.