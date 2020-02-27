تثبيت عظام فكين ونجاح عمليتين معقدتين

أجرى فريق طبي متخصص في جراحة الوجه والفكين عملية تثبيت وترميم عظام الوجه لمريضة في عملية استمرت أكثر من 10 ساعات. وتمثلت العملية في إعادة ترميم عظام وأنسجة الوجه والفكين لمريضة تعرضت لإصابة إثر حادث مروري، نتج عنها كسور متفتتة في عظام الوجه والأنف والجيب الأنفي في عظام الجبهة، وجروح عميقة في الوجه والأنف، وتمت إعادة العظم لوضعه وتأهيله وأنسجة الوجه الناعمة لوضعها الطبيعي. ونجح فريق طبي في قسم جراحة المخ والأعصاب للأطفال في إجراء عمليتين معقدتين جوار الحبل الشوكي، وذلك باستخدام تقنية المراقبة العصبية الفسيولوجية. وأوضحت صحة عسير أن العملية الأولى كانت لطفل يعاني التصاقات في الحبل الشوكي ناتجة عن عيب خلقي منذ الولادة، أما العملية الثانية فقد كانت لطفل آخر يعاني قيلة سحائية نخامية شحمية ضاغطة على الحبل الشوكي، وكُللت العمليتان بالنجاح.



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