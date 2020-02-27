300 طالب في منافسات المهارات الأدبية بالمسارحة والحرث

تسابق نحو 300 طالب في مكتب التعليم بالمسارحة والحرث في منافسات المهارات الأدبية التي انطلقت في مدرسة البيطارية بمتابعة مدير مكتب التعليم بالمسارحة والحرث الدكتور علي عطيف. وأوضح رئيس وحدة النشاط حسين حكمي أن المنافسة كانت قد انطلقت من المدارس في وقت سابق وتم بعدها ترشيح عدد من الطلاب للمنافسة على مستوى مكتب التعليم، حيث أجريت عدة مسابقات بين الطلاب في المرحلة المتوسطة والثانوية، ففي اليوم الأول كانت المنافسات في مجالي الشعر والقصة، وأمس كانت في مجالات عدة شملت الحوار باللغة العربية الفصحى واللغة الإنجليزية ومجال الإلقاء المرتجل والرسائل البريدي، وتأتي تلك المسابقات وفق الخطة العامة لمشاريع وبرامج النشاط الثقافي لاكتشاف مواهب الطلاب وسقلها بمتابعة وتوجيهات من مدير عام التعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم أبوهادي ومدير إدارة النشاط الطلابي بالمنطقة محمد النعمي، حيث تم تشكيل عدد من اللجان في كافة مكاتب التعليم للعمل على تيسير مشاركات الطلاب في تلك المنافسات وتقيم الطلاب في شتى المجالات الأدبية تمهيدا للمنافسة على مستوى المنطقة.



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