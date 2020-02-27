10 إصابات في حادث الفجر بالطائف

باشرت فرق الهلال الأحمر بالطائف فجر اليوم حادث تصادم بين مركبتين على طريق الطائف - الرياض بعد العطيف. وأوضح المتحدث باسم الهلال الأحمر السعودي بالطائف شادي بن عابد الثبيتي، أن غرفة العمليات تلقت البلاغ وبدورها قامت بتوجيه 3 فرق إسعافية للموقع، وعند وصول أول فرقة اتضح أن بالموقع 10 حالات من طرف واحد، 5 منها رفضت الكشف والنقل، و5 منها تلقت العلاج اللازم بتقديم الخدمة الطبية الطارئة، حيث كان هناك حالتان قد تعرضتا لإصابتين بالغتين كانتا قد احتجزتا، حيث تم تحريرهما عن طريق فرق الدفاع المدني، و3 حالات مستقرة الإصابة. وبين الثبيتي أنه تم نقل الحالات الخمس إلى مستشفى الأمير سلطان العسكري لاستكمال العناية الطبية.



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