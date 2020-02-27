

تنظم جامعة أم القرى ممثلة في عمادة البحث العلمي، يومي الأحد والإثنين 6 -7 رجب 1441 ملتقى بعنوان «تمكين المرأة في البحث العلمي» ومعرضا مصاحبا له، برعاية مدير الجامعة الدكتور عبدالله بافيل، ومشاركة باحثات من مختلف التخصصات الأكاديمية بالجامعات السعودية ، في قاعة الجوهرة بمقر شطر الطالبات في الزاهر. ويهدف الملتقى إلى استجلاء واقع المرأة في المجال البحثي، وتشخيص الصعوبات التي تواجهها للوصول إلى حلول قابلة للتطبيق، ومناقشة برامج رؤية المملكة 2030 ومدى استفادة المرأة الباحثة منها، علاوة على التعريف بمجالات الدعم البحثي النسائي الداخلي والخارجي. ويتضمن الملتقى 25 ورقة علمية مقدمة من الباحثات المشاركات في جلسات الملتقى من مختلف الجامعات والجهات الحكومية، إضافة إلى مساهمات المعرض المصاحب في التعريف بالمؤسسات والمجلات العلمية الرائدة بمشاركة 20 جهة داعمة لجهود المرأة البحثية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 25 ورقة علمية لتمكين المرأة بملتقى جامعة أم القرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.