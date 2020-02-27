تعليم السراة يدشن مشروعا لحماية البيئة



أطلقت إدارة التعليم في محافظة سراة عبيدة، صباح اليوم، فعاليات المشروع الوطني الكشفي لحماية البيئة ونظافتها، وسط مشاركة 180 كشافا من مختلف القطاعات التعليمية في السراة وتهامة. ودشن المحافظ محمد بن جزوا وبحضور مدير التعليم حسن العلكمي الفعاليات من أمام مبنى المحافظة، في مسيرة شارك فيها عدد من الإدارات الحكومية إلى حديقة مرحبين مقر تنفيذ المشروع. وقال مدير النشاط الطلابي محمد بن دغش، إننا نحتفل اليوم جميعا بإطلاق الحملة المرافقة للمشروع الوطني الكشفي لحماية البيئة ونظافتها، والتي تأتي تحت مظلة جمعية الكشافة العربية السعودية وبالشراكة المجتمعية مع بلدية المحافظة، وذلك إيمانا منهم بأهمية تعميق الوعي البيئي بين أوساط الناشئة نحو المحافظة على البيئة والمساهمة في حمايتها من التلوث والتدهور والاندثار، وغرس الشعور بالمسؤولية في حماية البيئة. ووجه مدير التعليم حسن العلكمي، بهذه المناسبة رسالة لأبنائه الطلاب، مفادها أن منهاج رسالتنا الإسلامية يجعل رعاية البيئة من واجبات الأمور في أخلاقيات وسلوك الفرد، وهذا المنهاج السامي الجليل لا يغادر صغيرة ولا كبيرة من أمر هذه الرعاية إلا وسن لها قاعدة تعتمد على أسس هذا المنهاج الجليل، والذي يحثنا على النظافة والرحمة والسلام، فإلقاء الأذى في الطريق إثم، وإماطة الأذى عن الطريق صدقة، مؤكدا من هنا تأتي ثمرة تفعيل الشراكة المجتمعية بين القطاعات الحكومية.

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