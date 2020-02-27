طبية مكة تنظم المؤتمر الأول للتسويق الصحي



ضمن خططها الإستراتيجية تعقد مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة ممثلة بإدارة التسويق والاتصال المؤسسي المؤتمر الأول للتسويق الصحي، ولمدة يومين من 15 - 16 أبريل 2020 والذي يعد الأول من نوعه على مستوى المملكة. وأوضح مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي بالمدينة الطبية حاتم المسعودي أن أهمية هذا المؤتمر تأتي في الوقت الذي تتسابق فيه قطاعات الدولة بالتحول إلى الخصخصة والذي يعد التسويق أحد أركانه الأساسية لتحقيق أهدافه، حيث يسعى مؤتمر التسويق الصحي الأول إلى إثراء مفهومه وتبادل الخبرات حول عدة محاور تشمل التخطيط الإستراتيجي للتسويق الصحي، التسويق الصحي الرقمي وأدواته للخدمات الصحية، التحليل التسويقي للرعاية الصحية، وكيفية صناعة العلامة التجارية في الرعاية الصحية، والابتكار التسويقي، وأسس العناية بالعملاء في الرعاية الصحية، وتأهيل الكوادر المؤهلة للتسويق الصحي، وأخيرا ماهية علاقة المحتوى الإعلامي بالتسويق الصحي. ويهدف المؤتمر إلى التعريف بمفهوم التسويق بمجال الرعاية الصحية والذي يضم نخبة من المتحدثين المختصين بعالم الإعلام والتسويق والتقنية وذلك لتسليط الضوء على التحديات والصعوبات ومستقبل تسويق الرعاية الصحية، وكذلك كيفية بناء إستراتيجية التسويق للخدمات الصحية وتسليط الضوء على دور المناهج الأكاديمية والتعليمية في دعم التسويق الصحي وتأهيل الكوادر المتخصصة. ويستهدف المؤتمر جميع القطاعات الصحية التي تشمل التجمعات الصحية من مستشفيات تخصصية ومستشفيات عسكرية وكذلك القطاع الخاص الصحي، إضافة إلى قطاع الصيدليات وشركات المنتجات الطبية وشركات التأمين الطبي ووكالات الدعاية والإعلان والجامعات السعودية التي تضم أقسام التسويق والإعلام والكليات الطبية، وأخيرا الشركات ذات الخدمات التقنية.

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