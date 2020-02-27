السعودية اليوم / خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من ملك الأردن



الرياض 3 رجب 1441هـ الموافق 27 فبراير 2020م واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله ‏-، اتصالاً هاتفياً اليوم، من جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

وعبر جلالته، لخادم الحرمين الشريفين، عن تعازيه والشعب الأردني الشقيق، في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز - رحمه الله -، داعياً الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله -، عن شكره وتقديره لجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية، على ما أبداه من مشاعر أخوية صادقة.

// انتهى //

22:51ت م

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