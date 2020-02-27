السعودية اليوم / فخامة الرئيس الموريتاني يصل المدينة المنورة



المدينة المنورة 03 رجب 1441هـ الموافق 27 فبراير 2020م واس

وصل فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ محمد أحمد الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، والوفد المرافق له، اليوم المدينة المنورة , لزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه، والتشرّف بالسلام على الرسول المصطفى -صلى الله عليه وسلم-، وعلى صاحبيّه -رضوان الله عليهما-.

وكان في استقبال فخامته لدى وصوله مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة , صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة,و مدير عام مكتب المراسم الملكية بالمدينة المنورة إبراهيم بن عبدالله بري ، وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.

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21:55ت م

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