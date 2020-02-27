السعودية اليوم / فخامة الرئيس الموريتاني يغادر جدة



جدة 03 رجب 1441 هـ الموافق 27 فبراير 2020 م واس

غادر فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ محمد أحمد الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية , جدة اليوم .

وكان في وداع فخامته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي, صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة, ومعالي أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي, ومدير شرطة محافظة جدة اللواء محمد بن فهد آل صقر, ومدير عام مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام نور, ومدير عام مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر.

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21:30ت م

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