ع / السعودية اليوم / لجنة الاستعداد للعام الدراسي القادم تعقد اجتماعها الأول بتعليم صبيا



صبيا 03 رجب 1441 هـ الموافق 27 فبراير 2020 م واس

عقدت لجنة الاستعداد للعام الدراسي القادم 1441/ 1442هـ ، بتعليم صبيا اجتماعها الأول اليوم ، برئاسة مدير التعليم ضيف الله علي الحازمي، وذلك بقاعة الاجتماعات بالإدارة.

وجرى خلال الاجتماع استعراض التقرير الإحصائي المقدم من اللجنة حول الإنجازات التي تحققت العام الماضي والاستعدادات للعام القادم وبحث العديد من الموضوعات التي تقع ضمن مهام اللجنة. واتخاذ العديدمن القرارات والتوصيات حيال ما بُحث من موضوعات..

// انتهى //

21:14ت م

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