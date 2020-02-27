السعودية اليوم / مدني مكة المكرمة يعقد اجتماعاً مع مكتب إدارة مشروعات وزارة المالية بالحرم المكي الشريف



مكة المكرمة 03 رجب 1441 هـ الموافق 27 فبراير 2020 م واس

عقد مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اللواء علي بن خضران المنتشري اجتماعاً مع مكتب إدارة مشاريع وزارة المالية بالحرم المكي الشريف، وذلك بمقر الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة.

وبين المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني أنه جرى خلال الاجتماع مناقشة خطط السلامة والتعامل مع حالات الطوارئ ومعالجة بعض الملحوظات التشغيلية التي رصدت من قبل المختصين ميدانيا لضمان توفير أقصى درجات السلامة للزوار والمعتمرين، والخروج بعدد من التوصيات التي ستنفذ قبل دخول شهر رمضان المبارك .

// انتهى //

21:07ت م

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