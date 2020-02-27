السعودية اليوم / تعليم جازان يحتفي بـ (39) طالبة من الموهوبات والمتميزات ‬



جيزان 03 رجب 1441 هـ الموافق 27 فبراير 2020 م واس

احتفت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان ممثلةً بإدارة العلاقات العامة والإعلام اليوم، بطالباتها الموهوبات والمتميزات في عدد من المجالات على المستويين المحلي والدولي ، البالغ عددهن " ٣٩ " طالبة ، بحضور مساعدة المدير العام للتعليم بجازان للشؤون التعليمية رحاب بنت زيلعي مسلم ، وذلك بمقر الأستديو التعليمي بمبنى الإدارة العامة بمدينة جيزان .‬

وهنأت "مسلم" في كلمتها التي ألقتها نيابة عن المدير العام للتعليم، الطالبات على ما حققنه من تميز وإبداع خلال مشاركتهن في هذا العام في المنافسات المحلية والدولية ، مضيفة أن الإدارة بجميع كياناتها من إدارات ومكاتب تعمل من أجل تقديم خدمات تعليمية متميزة للطلاب والطالبات وتوفير البيئة المناسبة لهم لإبراز مواهبهم وتنميتها وتقدم الرعاية الكاملة لهم ليمثلوا المنطقة والمملكة بكل تميز واقتدار وليسهموا في نهضة الوطن ومستقبله موكدة فخر الجميع بما حققته الطالبات المحتفى بهن اللاتي يمثلن مستقبل الوطن الأجمل .‬

من جانبها عبرت الطالبة خولة المالكي في كلمتها نيابة عن زميلاتها عن شكرهن جميعاٌ لكل من أسهم في دعم مواهبهن وتحفيزهن بدءًا من أسرهن ومدارسهن ومكاتب التعليم والإدارة ، معربات عن سعادتهن وفخرهن بتحقيق هذه المنجزات التي يسعين من خلالها للإسهام في نهضة الوطن وتقدمه.‬

وشمل التكريم المتميزات في المجالات العلمية والتقنية والأدب والفنون ومجال الروبوت والخط العربي والزخرفة الإسلامية والمهارات الأدبية ،بالإضافة إلى المشاركات في تمثيل الإدارة في اللقاءات والمؤتمرات العلمية والمسابقات والمنافسات الوطنية والدولية .

// انتهى //

21:04ت م

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