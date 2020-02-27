

الرياض 03 رجب 1441 هـ الموافق 27 فبراير 2020 م واس

رأس معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة اليوم في الرياض ، الاجتماع الثامن للجنة المعنية بمتابعة الوضع الصحي لفيروس كورونا التي بدأت اجتماعاتها في الأول من فبراير، حيث تضم في عضويتها ممثلين من وزارات "الدفاع، الطاقة، الداخلية، الحرس الوطني، الخارجية، الصحة، المالية، الإعلام، التجارة، الاستثمار، الحج والعمرة، والتعليم" وكذلك هيئة الطيران المدني، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والهيئة العامة للجمارك، ووزارة السياحة، والمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها Saudi CDC.

وجرى خلال الاجتماع مراجعة الأحداث الدولية ذات العلاقة وتقييم الوضع الراهن ومتابعة التوصيات التي اُتخذت في الاجتماعات السابقة.

وتتولى اللجنة متابعة المستجدات كافة لفيروس كورونا الجديد COVID-19 والتنسيق بين الجهات المعنية والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في منافذ الدخول الجوية والبرية والبحرية لمنع وفادته -بإذن الله- من خلال فحص المسافرين القادمين من الدول المسجل بها إصابات عبر الرحلات المباشرة وغير المباشرة بالتنسيق مع هيئة الطيران المدني وكذلك تطبيق المديرية العامة للجوازات لآلية الإفصاح وتجهيز وزارة الصحة مراكز المراقبة الصحية وتأمين أجهزة الفحص والكاميرات الحرارية كما تقوم اللجنة بالتأكد من جاهزية المرافق الصحية كافة للتعامل مع الفيروس ومتابعة الجهود التوعوية للقطاعات كافة ذات العلاقة وزارة التعليم وما تنفذه من أنشطة وحملات توعوية عن الفيروس في المدارس والجامعات.

كما تقوم وزارة الحج والعمرة بمراجعة طلبات تأشيرات الزيارة بغرض العمرة وتنفيذ التعليمات التي تصدر بشأنها، إضافة إلى تأكيد الوزارة على شركات ومؤسسات العمرة بمتابعة المعتمرين الموجودين حاليا في المملكة وتقديم التسهيلات كافة لهم.

وأكدت اللجنة أنه لم تسجل حتى الآن أي إصابة بفيروس كورونا الجديد في المملكة -ولله الحمد-، وأهابت بالجميع التواصل مع مركز صحة 937 للاستفسارات والاستشارات حول ما يخص فيروس كورونا الجديد.

// انتهى //

21:01ت م

0255





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / وزير الصحة يرأس الاجتماع الثامن للجنة المعنية بمتابعة الوضع الصحي لفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.