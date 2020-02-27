السعودية اليوم /جامعة القصيم تحتضن الاجتماع التشاوري الرابع لرؤساء أقسام التاريخ بجامعات المملكة



بريدة 03 رجب 1441 هـ الموافق 27 فبراير 2020 م واس

احتضنت جامعة القصيم، ممثلة بكلية اللغة العربية والدراسات الاجتماعية الاجتماع التشاوري الرابع لرؤساء أقسام التاريخ في ‫الجامعات

وناقش المشاركون مجموعة من القضايا المتعلقة بأقسام التاريخ كتطوير الخطط والبرامج ومجالات التعاون بين الأقسام في مجال الدراسات العليا والإشراف المشترك على الرسائل العلمية.

من جهته أكد عميد كلية اللغة العربية والدراسات الاجتماعية الدكتور إبراهيم اللاحم، أن هذا اللقاء يأتي في إطار التعليم المحفز لخلق بيئة تعليم مثالية وفق رؤية المملكة، مشيرًا إلى أن جانب الرعاية والأهتمام بالتاريخ الوطني يمثل أحد جوانب تعزيز الهوية الوطنية، كما شكر المشاركين على ما قدموه من مبادرات تهدف للتطوير والرفع من كفاءة أقسام التاريخ.

// انتهى //

19:36ت م

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بريدة 03 رجب 1441 هـ الموافق 27 فبراير 2020 م واساحتضنت جامعة القصيم، ممثلة بكلية اللغة العربية والدراسات الاجتماعية الاجتماع التشاوري الرابع لرؤساء أقسام التاريخ في ‫الجامعات السعودية ، الذي أقيم اليوم بمقر المدينة الجامعية، بمشاركة عدد من رؤساء أقسام التاريخ بالجامعات السعودية، وذلك بهدف مناقشة تطوير برامج أقسام التاريخ وتجويد مخرجاتها وتفعيلها بما يتوافق مع ما تشهده البلاد من تطور وتحديث وفق رؤية 2030م، وبرنامج التحول الوطني.وناقش المشاركون مجموعة من القضايا المتعلقة بأقسام التاريخ كتطوير الخطط والبرامج ومجالات التعاون بين الأقسام في مجال الدراسات العليا والإشراف المشترك على الرسائل العلمية.من جهته أكد عميد كلية اللغة العربية والدراسات الاجتماعية الدكتور إبراهيم اللاحم، أن هذا اللقاء يأتي في إطار التعليم المحفز لخلق بيئة تعليم مثالية وفق رؤية المملكة، مشيرًا إلى أن جانب الرعاية والأهتمام بالتاريخ الوطني يمثل أحد جوانب تعزيز الهوية الوطنية، كما شكر المشاركين على ما قدموه من مبادرات تهدف للتطوير والرفع من كفاءة أقسام التاريخ.// انتهى //19:36ت م0243

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