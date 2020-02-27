شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تفوز بجائزة مجلس الاتصالات العالمي والان نبدء بالتفاصيل

فازت المملكة بجائزة مجلس الاتصالات العالمي ٢٠٢٠ MWC 2020 Government Leadership Award في تبني أفضل السياسات والتنظيمات الداعمة للاقتصاد الرقمي وتحفيز الاستثمار والإبداع والمساهمة في أهداف التنمية المستدامة.

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