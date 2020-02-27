شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الموريتاني يغادر جدة والان نبدء بالتفاصيل

غادر الرئيس محمد ولد الشيخ محمد أحمد الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية, جدة اليوم. وكان في وداعه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي, صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة, وأمين محافظة جدة صالح بن علي التركي, ومدير شرطة محافظة جدة اللواء محمد بن فهد آل صقر, ومدير عام مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام نور, ومدير عام مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر.

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