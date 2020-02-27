شكرا لقرائتكم الأردن: قرار المملكة تعليق العمرة مؤقتًا جاء لضمان سلامة الجميع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-02-27 الأردن: قرار المملكة تعليق العمرة مؤقتًا جاء لضمان سلامة الجميع قرار يحقق المصلحة العامة ويضمن سلامة الجميع متابعات الخليج 365 - واس Advertisements قالت الحكومة الأردنية اليوم الخميس إنها تتفهم قرار المملكة العربية السعودية بتعليق الدخول إليها لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي مؤقتًا، في إطار استكمال الجهود لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد. وأكد المتحدث الإعلامي باسم وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية حسام الحياري، أن هذا القرار جاء لتحقيق المصلحة العامة وضمان سلامة الجميع.

وأوضح أن المعتمرين الأردنيين الذين تأثروا بالقرار ولم يتمكنوا من الذهاب للعمرة، فالوزارة تنتظر قرار سلطات المملكة بهذا الخصوص، وسيتم الإعلان عن أي مستجد في حينه. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











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