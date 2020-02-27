- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
قتل مواطن سوري ينشط في إطار مجموعة موالية لميليشيا حزب الله اللبناني، اليوم (الخميس)، باستهداف طائرة إسرائيلية مسيّرة لسيارته في جنوب سوريا، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وأوضح مدير المرصد رامي عبدالرحمن، أن طائرة إسرائيلية مسيّرة استهدفت سيارة عند المدخل الجنوبي لبلدة حضر في محافظة القنيطرة؛ ما تسبب بمقتل سائقها وهو عنصر في مجموعة تابعة لميليشيا حزب الله في الجولان.
من جهته ذكر مصدر ميداني مطّلع أن الشخص المستهدف يُدعى عماد الطويل، وهو مواطن سوري من بلدة حضر، مسؤول في "حزب الله"، إلا أنه لا يتولى أي مسؤوليات حزبية فيه.
وأسّس "حزب الله" هذه المجموعة قبل أكثر من ست سنوات لشنّ عمليات ضد إسرائيل في مرتفعات الجولان، وترأسها القيادي في الحزب سمير القنطار، الذي قُتل بقصف إسرائيلي قرب دمشق نهاية العام 2015.حزب الله طائرات إسرائيلية مسيرة
27 فبراير 2020 - 3 رجب 1441 09:27 PM
استهدفت سيارته بطائرة مسيرة
قتل مواطن سوري ينشط في إطار مجموعة موالية لميليشيا حزب الله اللبناني، اليوم (الخميس)، باستهداف طائرة إسرائيلية مسيّرة لسيارته في جنوب سوريا، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وأوضح مدير المرصد رامي عبدالرحمن، أن طائرة إسرائيلية مسيّرة استهدفت سيارة عند المدخل الجنوبي لبلدة حضر في محافظة القنيطرة؛ ما تسبب بمقتل سائقها وهو عنصر في مجموعة تابعة لميليشيا حزب الله في الجولان.
من جهته ذكر مصدر ميداني مطّلع أن الشخص المستهدف يُدعى عماد الطويل، وهو مواطن سوري من بلدة حضر، مسؤول في "حزب الله"، إلا أنه لا يتولى أي مسؤوليات حزبية فيه.
وأسّس "حزب الله" هذه المجموعة قبل أكثر من ست سنوات لشنّ عمليات ضد إسرائيل في مرتفعات الجولان، وترأسها القيادي في الحزب سمير القنطار، الذي قُتل بقصف إسرائيلي قرب دمشق نهاية العام 2015.
، إسرائيل تقتل مسؤولًا تابعًا لـ"حزب الله" في الجولان السورية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر إسرائيل تقتل مسؤولًا تابعًا لـ"حزب الله" في الجولان السورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.