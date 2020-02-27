- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
عقدت جمعية "كفى" للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات، برنامجاً تعريفياً بأضرار السموم، في الكلية التقنية بالطائف.
جاء ذلك ضمن سلسلة برنامج "بطلت" الإرشادي لتوعية المتدربين.
وقال مدير جمعية "كفى" بالطائف، عادل رشيد قاسم، إن البرنامج الذي عقد على مدى يومين، شمل فقرات متنوعة ومسابقات وجوائز.
كما جرى خلاله تقديم عرض تعريفي، تحدث عن أضرار السجائر على النفوس والمجتمع، والذي وجد تفاعلاً كبيراً من المتدربين.
وعرض فريق "كفى" مجسم الرئة، لتعريف المستهدفين بالفرق بين الرئة الطبيعية والمسرطنة، أثرت بشكل كبير في الحضور، حيث أبدى عدد منهم رغبتهم في زيارة عيادات الجمعية لتلقي العلاج وترك التدخين.
وشكر "قاسم" إدارة الكلية التقنية بالطائف، وفي مقدمتها العميد المهندس حمد القاسم، والذي بدوره قدم درعاً تذكارية لفريق "كفى"، متمنياً منهم الاستمرار في تنظيم هذه البرامج المفيدة لحفظ الأرواح من أضرار السموم.
جمعية كفى الطائف
27 فبراير 2020 - 3 رجب 1441 09:05 PM
ضمن "بطلت" الإرشادي لتوعية المتدربين"كفى" تعقد برنامجاً تعريفياً بأضرار السموم في تقنية الطائف
عقدت جمعية "كفى" للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات، برنامجاً تعريفياً بأضرار السموم، في الكلية التقنية بالطائف.
جاء ذلك ضمن سلسلة برنامج "بطلت" الإرشادي لتوعية المتدربين.
وقال مدير جمعية "كفى" بالطائف، عادل رشيد قاسم، إن البرنامج الذي عقد على مدى يومين، شمل فقرات متنوعة ومسابقات وجوائز.
كما جرى خلاله تقديم عرض تعريفي، تحدث عن أضرار السجائر على النفوس والمجتمع، والذي وجد تفاعلاً كبيراً من المتدربين.
وعرض فريق "كفى" مجسم الرئة، لتعريف المستهدفين بالفرق بين الرئة الطبيعية والمسرطنة، أثرت بشكل كبير في الحضور، حيث أبدى عدد منهم رغبتهم في زيارة عيادات الجمعية لتلقي العلاج وترك التدخين.
وشكر "قاسم" إدارة الكلية التقنية بالطائف، وفي مقدمتها العميد المهندس حمد القاسم، والذي بدوره قدم درعاً تذكارية لفريق "كفى"، متمنياً منهم الاستمرار في تنظيم هذه البرامج المفيدة لحفظ الأرواح من أضرار السموم.
، "كفى" تعقد برنامجاً تعريفياً بأضرار السموم في تقنية الطائف ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "كفى" تعقد برنامجاً تعريفياً بأضرار السموم في تقنية الطائف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.