، أمير الرياض يستقبل المشرف على مركز الملك سلمان للإغاثة ومدير شرطة المنطقة ،

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استقبل الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض، في مكتبه بقصر الحكم، اليوم الخميس, المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة.
وتفصيلاً، اطلع الدكتور الربيعة، أمير منطقة الرياض على ترتيبات العمل في منتدى الرياض الدولي الإنساني بدورته الثانية الذي يقام برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله- الأحد القادم وبحضور أمير الرياض نيابة عن المقام الكريم بمشاركة منظمات أممية ودولية وإقليمية والمهتمين بالشأن الإنساني ويهدف إلى التعريف بدور المملكة الرائد في الجوانب الإغاثية والإنسانية.
ومن جهته، ثمّن الأمير فيصل بن بندر الجهود القائمة من المركز ومنسوبيه في العمل الإنساني متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح.
ومن ناحية أخرى، استقبل أمير الرياض أيضاً, مدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري ونائب قائد القوات الخاصة لأمن الطرق المعين حديثاً اللواء سليمان بن عبدالله الزكري ومدير مرور منطقة الرياض المعين حديثاً العميد سلطان بن مشنان السهلي.
وهنأ أمير منطقة الرياض, اللواء الزكري والعميد السهلي على تعيينهما، متمنياً لهما التوفيق فيما أوكل إليهما من مهام، سائلاً المولى عز وجل أن تكلل أعمالهما بالنجاح، كما جرى بحث الموضوعات الأمنية والسلامة المرورية، موجهاً بالمتابعة والتنسيق مع الأجهزة كافة لضمان التكامل والعمل المنظم.
أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر
27 فبراير 2020 - 3 رجب 1441 09:05 PM
اطلع على الاستعدادات للمنتدى الإنساني الثاني.. وبحث عدداً من الموضوعات الأمنيةأمير الرياض يستقبل المشرف على مركز الملك سلمان للإغاثة ومدير شرطة المنطقة
استقبل الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض، في مكتبه بقصر الحكم، اليوم الخميس, المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة.
وتفصيلاً، اطلع الدكتور الربيعة، أمير منطقة الرياض على ترتيبات العمل في منتدى الرياض الدولي الإنساني بدورته الثانية الذي يقام برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله- الأحد القادم وبحضور أمير الرياض نيابة عن المقام الكريم بمشاركة منظمات أممية ودولية وإقليمية والمهتمين بالشأن الإنساني ويهدف إلى التعريف بدور المملكة الرائد في الجوانب الإغاثية والإنسانية.
ومن جهته، ثمّن الأمير فيصل بن بندر الجهود القائمة من المركز ومنسوبيه في العمل الإنساني متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح.
ومن ناحية أخرى، استقبل أمير الرياض أيضاً, مدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري ونائب قائد القوات الخاصة لأمن الطرق المعين حديثاً اللواء سليمان بن عبدالله الزكري ومدير مرور منطقة الرياض المعين حديثاً العميد سلطان بن مشنان السهلي.
وهنأ أمير منطقة الرياض, اللواء الزكري والعميد السهلي على تعيينهما، متمنياً لهما التوفيق فيما أوكل إليهما من مهام، سائلاً المولى عز وجل أن تكلل أعمالهما بالنجاح، كما جرى بحث الموضوعات الأمنية والسلامة المرورية، موجهاً بالمتابعة والتنسيق مع الأجهزة كافة لضمان التكامل والعمل المنظم.
، أمير الرياض يستقبل المشرف على مركز الملك سلمان للإغاثة ومدير شرطة المنطقة ،
المصدر : الخليج 365
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