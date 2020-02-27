- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أصدر محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الدكتور أحمد بن فهد الفهيد؛ قرارًا بتمديد تكليف المهندس أحمد بن صالح الفضل مديرًا للمعهد الصناعي الثانوي وفرع الكلية التقنية بحوطة بني تميم، لمدة سنة؛ اعتبارًا من 12 رجب ١٤٤١هـ.
وعبّر الفضل عن شكره لمحافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، على هذه الثقة، وكما قدّم الشكر لنائب المحافظ للتدريب، والنائب المساعد للمعاهد، ومدير عام منطقة الرياض للتدريب التقني والمهني.
وأكد المهندس "الفضل" أنه سيقوم بهذه الأمانة التي على عاتقه بكل جد واجتهاد، بما يرتقي بالمنشأة التدريبية، ومحققًا لتطلعات وأهداف قيادات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالاستمرار في تطوير المنشأة والرفع بجودة التدريب، التي تنعكس إيجابًا على أبنائنا الخريجين لتمكّنهم من الالتحاق بسوق العمل.
27 فبراير 2020 - 3 رجب 1441 09:05 PM
أكّد أنه سيقوم بهذه الأمانة بكل جدّ واجتهاد بما يرتقي بالمنشأة التدريبية
أصدر محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الدكتور أحمد بن فهد الفهيد؛ قرارًا بتمديد تكليف المهندس أحمد بن صالح الفضل مديرًا للمعهد الصناعي الثانوي وفرع الكلية التقنية بحوطة بني تميم، لمدة سنة؛ اعتبارًا من 12 رجب ١٤٤١هـ.
وعبّر الفضل عن شكره لمحافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، على هذه الثقة، وكما قدّم الشكر لنائب المحافظ للتدريب، والنائب المساعد للمعاهد، ومدير عام منطقة الرياض للتدريب التقني والمهني.
وأكد المهندس "الفضل" أنه سيقوم بهذه الأمانة التي على عاتقه بكل جد واجتهاد، بما يرتقي بالمنشأة التدريبية، ومحققًا لتطلعات وأهداف قيادات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالاستمرار في تطوير المنشأة والرفع بجودة التدريب، التي تنعكس إيجابًا على أبنائنا الخريجين لتمكّنهم من الالتحاق بسوق العمل.
، تمديد تكليف "الفضل" مديرًا لـ"الصناعي الثانوي" وكلية التقنية بحوطة بني تميم ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر تمديد تكليف "الفضل" مديرًا لـ"الصناعي الثانوي" وكلية التقنية بحوطة بني تميم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.