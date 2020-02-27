شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يهنئ «الفخفاخ» بمناسبة تشكيل الحكومة التونسية والان نبدء بالتفاصيل
وقال سمو ولي العهد: "يسعدني بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاستكم، ونيل ثقة مجلس نواب الشعب في الجمهورية التونسية، أن أعرب لدولتكم عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة".
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