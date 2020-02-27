شكرا لقرائتكم خبر عن «لا إصابات».. «لجنة كورونا» تتابع الوضع الصحي بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

ترأس وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، اليوم في الرياض، الاجتماع الثامن للجنة المعنية بمتابعة الوضع الصحي لفيروس كورونا التي بدأت اجتماعاتها في الأول من فبراير، إذ تضم في عضويتها ممثلين من وزارات "الدفاع، الطاقة، الداخلية، الحرس الوطني، الخارجية، الصحة، المالية، الإعلام، التجارة، الاستثمار، الحج والعمرة، والتعليم"، وكذلك هيئة الطيران المدني، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والهيئة العامة للجمارك، ووزارة السياحة، والمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها Saudi CDC.

وجرى خلال الاجتماع مراجعة الأحداث الدولية ذات العلاقة وتقييم الوضع الراهن ومتابعة التوصيات التي اُتخذت في الاجتماعات السابقة.

وتتولى اللجنة متابعة المستجدات كافة لفيروس كورونا الجديد COVID-19 والتنسيق بين الجهات المعنية والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في منافذ الدخول الجوية والبرية والبحرية لمنع وفادته -بإذن الله- من خلال فحص المسافرين القادمين من الدول المسجل بها إصابات عبر الرحلات المباشرة وغير المباشرة بالتنسيق مع هيئة الطيران المدني وكذلك تطبيق المديرية العامة للجوازات لآلية الإفصاح وتجهيز وزارة الصحة مراكز المراقبة الصحية وتأمين أجهزة الفحص والكاميرات الحرارية كما تقوم اللجنة بالتأكد من جاهزية المرافق الصحية كافة للتعامل مع الفيروس ومتابعة الجهود التوعوية للقطاعات كافة ذات العلاقة وزارة التعليم وما تنفذه من أنشطة وحملات توعوية عن الفيروس في المدارس والجامعات.

كما تقوم وزارة الحج والعمرة بمراجعة طلبات تأشيرات الزيارة بغرض العمرة وتنفيذ التعليمات التي تصدر بشأنها، إضافة إلى تأكيد الوزارة على شركات ومؤسسات العمرة بمتابعة المعتمرين الموجودين حاليا في المملكة وتقديم التسهيلات كافة لهم.

وأكدت اللجنة أنه لم تسجل حتى الآن أي إصابة بفيروس كورونا الجديد في المملكة -ولله الحمد-، وأهابت بالجميع التواصل مع مركز صحة 937 للاستفسارات والاستشارات حول ما يخص فيروس كورونا الجديد.