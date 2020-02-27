الوحدة الإماراتي على خطى بايرن ميونيخ في ٢٠٢٠

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يسير نادي الوحدة الإماراتي على خطى نظيره بايرن ميونيخ الألماني، من حيث عدم التعرض للهزيمة خلال العام الحالي.

ويحل الوحدة ضيفا على النصر، الخميس، في الجولة الـ17 من دوري الخليج العربي الإماراتي.

الوحدة لعب 7 مباريات منذ بداية عام 2020، نجح في الفوز بـ6 منها، وتعادل في مباراة واحدة، دون أن يتعرض لأي هزيمة حتى الآن.

وتفوق الفريق الإماراتي على متصدري الدوريات الكبرى في العالم، والتي تعرضت جميعها للهزيمة في عام 2020، باستثناء بايرن ميونيخ الألماني.

Advertisements

ليفربول، متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، تعرض للهزيمة أمام أتلتيكو مدريد بنتيجة 0-1، في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا، كما تعرض باريس سان جيرمان، متصدر الدوري الفرنسي للهزيمة بالبطولة أمام بروسيا دورتموند الألماني بنتيجة 1-2.

أما ناديا يوفنتوس وبرشلونة متصدرا الدوري الإيطالي والإسباني على الترتيب، فقد تعثرا في المسابقة المحلية بهزيمتين لكل منهما.

في المقابل، يخلو سجل بايرن ميونيخ من أي هزائم خلال العام الحالي، حيث لعب 9 مباريات، نجح في الفوز بـ8 منها وتعادل في أخرى، وهو نفس الأمر لفريق الوحدة.