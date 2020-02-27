تحدي "كسر الجمجمة" يجذب المراهقين عبر "تيك توك"

نُقِل مراهق أمريكي إلى المستشفى مصاباً بارتجاج في المخ بعد مشاركته في تحدٍ يعرف باسم "تحدي كسر الجمجمة" عبر تطبيق "تيك توك".

وينطوي التحدي على وقوف 3 مشاركين في صف ثم القفز في الهواء، وأثناء قفز الشخص الثالث الموجود في المنتصف في الهواء، يقوم الاثنان الآخران بركل ساقيه إلى الأمام، الأمر الذي يؤدي لسقوطه على ظهره.

وهذا بالضبط ما حدث مع كيافيون هيرن من ولاية أركنساس الأمريكية، الأسبوع الماضي، عندما شارك في التحدي، الذي انتهى بسقوطه على رأسه، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتقول والدته كيمبرلي إنه يتعافى بالمنزل بدلاً من مشاركته في الفصول المدرسية، وتناشد المراهقين التوقف عن المشاركة في هذا التحدي المنتشر على الإنترنت، قبل أن ينتهي الأمر بإصابة أحدهم بإصابات أخطر من التي عانى منها ابنها.

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وروى كيافيون أنه أثناء وجوده بصالة الألعاب الرياضية في مدرسة "ساوث إيست أركنساس" الثانوية اقترب منه زملاء بالمدرسة، وأخبروه أنهم يصورون فيديو ويريدون منه المشاركة، مشيراً إلى أنه عندما قفز في الهواء رُكِلت ساقيه، وأن كل ما يتذكره هو سقوطه على الأرض.

سقط كيافيون مغشياً عليه، ونقل سريعاً إلى المستشفى؛ حيث شخصت حالته بالإصابة بارتجاج دماغي.

ونشر كثير من الآباء صوراً ومقاطع فيديو لأبنائهم وبناتهم وهم يعانون من إصابات خطيرة بعد المشاركة في هذا التحدي.

وأصدرت إدارات المدارس ومراكز الشرطة تحذيرات بشأن مخاطر هذا الاتجاه المنتشر.