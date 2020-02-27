الجيش الكويتي يعلق الدراسة بالكليات العسكرية لمدة أسبوعين

2020-02-27

متابعات الخليج 365 - متابعة

أفادت وكالة الأنباء الكويتية أن “الجيش الكويتي أعلن عن تعليق الدراسة بالكليات والمدارس العسكرية لمدة، أسبوعين اعتبارًا من أول مارس بسبب كورونا”.

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وأوضح الجيش الكويتي، في بيان له، أن هذا الإجراء يأتي للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت في وقت سابق اليوم، تسجيل 43 حالة بفيروس كورونا جميعها قادمة من إيران.

وأكدت الوزارة أنه تم عزل جميع الحالات في مستشفى متخصص، حيت يتم علاجها ومتابعة حالتها الصحية.

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