بالخطوات.. حساب المواطن يوضح طريقة استعادة كلمة المرور

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بالخطوات.. حساب متابعات الخليج 365 يوضح طريقة استعادة كلمة المرور
شدد البرنامج على أهمية استيفاء شروط الأهلية
متابعات الخليج 365 - الرياض
أوضح برنامج حساب متابعات الخليج 365 بالخطوات طريقة استعادة كلمة المرور للمستفيد في حالة نسيانها.
جاء ذلك في رد من البرنامج عبر حساب خدمة المستفيدين على سؤال مستفيد قال فيه: “السلام عليكم أريد أدخل وأسجل أخي في حساب الوالد بس ما أعرف كلمة المرور”.
وردّ برنامج حساب متابعات الخليج 365 بقوله “وعليكم السلام، بإمكانك استعادة كلمة المرور من خلال التوجه إلى البوابة الإلكترونية والدخول إلى الصفحة الرئيسية والضغط على أيقونة ” نسيت كلمة المرور “، نسعد بخدمتك.
ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.
كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.
وأضاف برنامج حساب متابعات الخليج 365 أنه في حال انطبقت شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق على أي مواطن بإمكانه التسجيل في البرنامج والاستفادة من الدعم من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).
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