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مصرع 5 أشخاص بحريق مبنى سكني في فرنسا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - باريس لقي 5 أشخاص حتفهم إثر اندلاع حريق الليلة الماضية في مبنى سكني بمدينة ستراسبورج شرق فرنسا. Advertisements وقالت هيئة الإطفاء المحلية أمس، «إن 7 أشخاص آخرين أصيبوا بجروح طفيفة». وأفادت إذاعة «فرانس بلو» المحلية بأن الضحايا قد توفوا بالفعل نتيجة استنشاق الدخان لدى وصول رجال الإطفاء. ويجري التحقيق في سبب اندلاع الحريق، حيث قال مسؤول محلي «إنه ربما كان بسبب خلل كهربائي».



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