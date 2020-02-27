محكمة أوروبية تغرم اليونان بسبب تلوث مياهها

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - لوكسمبورج
فرضت محكمة العدل الأوروبية أمس غرامة على اليونان بقيمة 3,5 ملايين يورو (3,8 ملايين دولار)، على خلفية تلوث مياهها بالنترات، الناتج معظمها عن استخدام الأسمدة في الزراعة.
وأشار القضاة إلى أن اليونان تحركت ببطء شديد بشأن الامتثال لقرار سابق صادر عن المحكمة في 2015، واتخذت أثينا التدابير اللازمة للامتثال للحكم الصادر في أبريل من العام الماضي، إلا أن هذا جاء بعد فترة طويلة من الموعد النهائي الذي كان محددا لذلك في 2017.
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