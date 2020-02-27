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فيس بوك يحظر الإعلانات المضللة عن فيروس كورونا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - لوس أنجلوس

حظر موقع فيس بوك للتواصل الاجتماعي الإعلانات المضللة للمستخدمين، في محاولة لاستغلال أزمة تفشي فيروس كورونا المتحور الجديد، لتحقيق مكاسب مالية.

وقال الموقع إنه حظر إعلانات لمنتجات تشير إلى فيروس كورونا بهدف إثارة الذعر، أو من أجل الإعلان عن منتجات تضمن الشفاء من الفيروس أو الوقاية منه.

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وأضاف الموقع «على سبيل المثال، سوف تمنع الإعلانات التي تشير إلى أن أقنعة وجه معينة هي الوحيدة التي ما تزال متوفرة، أو الزعم بأنها تضمن منع تفشي الفيروس».

وأوضح الموقع أنه مستمر في عمله للحد من انتشار المعلومات المضللة والمحتوى الضار بشأن الفيروس، بالتزامن مع العمل على توصيل المعلومات التي تصدرها الهيئات الصحية المتخصصة.

يشار إلى أنه سجل أكثر من 80 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا الذي بدأ تفشيه في وسط الصين في ديسمبر 2019، وأودى الفيروس بحياة نحو 3000 شخص.