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العدل تدعو 357 مرشحا ومرشحة لوظائف المرتبة الثامنة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض دعت وزارة العدل 357 مرشحا ومرشحة ممن تقدموا لوظائف المرتبة الثامنة سابقا بمسمى (باحث شرعي، باحث قانوني، مطور برامج) إلى استكمال مسوغات التعيين خلال أسبوع من تاريخ الإعلان. وطلبت وزارة العدل من المتقدمين والمتقدمات لوظائف المرتبة الثامنة الدخول على بوابة الوزارة الالكترونية للاستعلام عن النتيجة وطباعة بطاقة الترشيح الخاصة بهم. وأهابت الوزارة بالمرشحين والمرشحات مراجعة فرع الوزارة في المنطقة المتقدم لوظائفها لاستكمال مسوغات التعيين، ومن لم يراجع خلال أسبوع من الإعلان فيعد ذلك عدولا منه عن التعيين، مؤكدة أن إعلانها عن هذه الوظائف يأتي ضمن إطار خطة الوزارة لدعم الجهات العدلية التابعة لها، بما تحتاجه من كوادر مؤهلة، وبما ينعكس إيجابيا على المستفيدين.



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