إحالة 5 مصريين أحرقوا خط بترول للمفتي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - القاهرة
قررت محكمة مصرية أمس إحالة أوراق خمسة متهمين إلى المفتي، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم في قضية حريق خط البترول بالبحيرة، وحددت جنايات دمنهور 26 مارس المقبل موعدا للنطق بالحكم.
وكان مركز إيتاي البارود تلقى بلاغا في نوفمبر الماضي يفيد بحدوث تخريب عمدي لخط أنابيب بترول «دمنهور- طنطا» عند قرية المواسير بإيتاي البارود لسرقة كميات من المواد البترولية، ما أدى لحدوث تسرب وحريق تسبب في وفاة تسعة مواطنين، وإصابة 14 آخرين، وأحالت النيابة العامة 10 متهمين في القضية إلى المحاكمة.
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