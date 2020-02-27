غسل أرضيات المسجد الحرام 4 مرات يوميا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة
تغسل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أرضيات المسجد الحرام الخالية من السجاد 4 مرات يوميا لضمان سلامة قاصديه، وترفع 13,500 سجادة يوميا من الأماكن المخصصة للصلاة، وتغسل الأماكن وتعقمها.
وأوضح مدير إدارة تطهير سجاد المسجد الحرام جابر ودعاني أن عملية غسل المصليات تتم بشكل دوري، حيث يطوى السجاد ويرفع ثم تغسل المصليات وتعقم وتجفف، ويعاد السجاد من خلال كوادر مؤهلة تأهيلا عاليا، تستخدم أفضل وسائل التقنية وأدوات التنظيف والتعقيم، وتكنس جميع السجاد وتعطره يوميا.
وأفاد بأن الإدارة تعمل على غسيل وتعقيم جميع الأماكن التي لا يوجد بها سجاد في المسجد الحرام أربع مرات في اليوم، وتتم عمليات الغسل والتعقيم في أوقات قياسية وبطريقة منظمة.
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